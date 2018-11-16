Защита Кокорина заявит отвод следователя из-за оскорбления игрока

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что заявит отвод одного из следователей по делу ее клиента. По ее словам, следователь в нецензурной форме оскорбил футболиста.

"Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом. Данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это.

На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя", - написала Стукалова в Инстаграме.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были заключены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов ведется следствие по двум статьям - "Побои" и "Хулиганство".