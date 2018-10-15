Защита Кокорина обжаловала арест форварда

Защита нападающего "Зенита" Александра Кокорина, арестованного по обвинению в хулиганстве, обжаловала решение суда.
- Только что мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу, - сказал ТАСС адвокат Кокорина Олег Попов.
Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".
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