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Защита Кокорина обжаловала арест форварда

Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
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Защита нападающего "Зенита"  Александра Кокорина, арестованного по обвинению в хулиганстве, обжаловала решение суда.

- Только что мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу, - сказал ТАСС адвокат Кокорина Олег Попов.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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