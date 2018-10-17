Защита братьев Кокориных предложила примирение избитым чиновникам

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла Олег Попов сообщил, что пострадавшим в драке с футболистом было предложено примирение. По словам юриста, оба раскаиваются в содеянном и уже принесли извинения.

Напомним, Кокорины, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ "Хулиганство", по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Адвокат Пака подтвердила: чиновник не имеет претензий к Мамаеву