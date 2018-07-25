Зарплата Головина в "Монако" составит около 2 миллионов евро в год

Как стало известно "СЭ", зарплата полузащитника сборной России Александра Головина в "Монако" составит около 2 миллионов евро в год.

Как ранее "СЭ" сообщил вице-президент клуба Вадим Васильев, контракт с Головиным будет рассчитан на пять лет. 22-летний полузащитник прилетит в Монако в четверг.

"Монако" заплатит ЦСКА за трансфер хавбека 30 миллионов евро. Кроме того, армейский клуб получит процент от последующей продажи игрока из "Монако". (Сергей ЕГОРОВ)

"Монако": гид по новому клубу Головина //

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