Записка от Гончаренко. Секреты ЦСКА в матче с "Зенитом"

По ходу второго тайма матча 14-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Зенит" полузащитник армейцев Никола Влашич получил через партнеров записку. Небольшую бумажку с короткими инструкциями ему передали по поручению главного тренера Виктора Гончаренко. Специалист не в первый раз в этом сезоне отправляет таким образом инструкции для футболистов по ходу игры.

#ЦСКАЗенит Гончаренко вносит изменения в игру



Ефремов передает записку от тренера Хосонову, а тот - Влашичу pic.twitter.com/NguwQTtjrD – СЭ ЦСКА (@cska_se) 11 ноября 2018 г.

Интересно, что на этот раз записку Влашич получил не сразу после замены в составе ЦСКА. Ранее Гончаренко был вынужден вносить коррективы после травмы Ильзата Ахметова. Вместо него на 51-й минуте в игру вступил Хетаг Хосонов. Немногим позже на поле была послана записка с указаниями для лидера полузащиты красно-синих.

ЦСКА - "Зенит": онлайн-трансляция матча