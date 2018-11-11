20:28 | Футбол — РПЛ

Записка от Гончаренко. Секреты ЦСКА в матче с "Зенитом"

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По ходу второго тайма матча 14-го тура премьер-лиги ЦСКА"Зенит" полузащитник армейцев Никола Влашич получил через партнеров записку. Небольшую бумажку с короткими инструкциями ему передали по поручению главного тренера Виктора Гончаренко. Специалист не в первый раз в этом сезоне отправляет таким образом инструкции для футболистов по ходу игры.

 

Интересно, что на этот раз записку Влашич получил не сразу после замены в составе ЦСКА. Ранее Гончаренко был вынужден вносить коррективы после травмы Ильзата Ахметова. Вместо него на 51-й минуте в игру вступил Хетаг Хосонов. Немногим позже на поле была послана записка с указаниями для лидера полузащиты красно-синих.

ЦСКА - "Зенит": онлайн-трансляция матча

ЦСКА - Зенит

 

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