22:10 6 августа | Футбол — РФПЛ

Записка для Кришито. Как "Зенит" перестроился в концовке

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению. Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению. Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению. Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению. Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению. Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению. Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
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В концовке матча 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" в Санкт-Петербурге (5:1) главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перестроил линию защиты своей команды.

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.

На 80-й минуте итальянский специалист при счете 5:1 выпустил на поле Юрия Жиркова и изменил схему: пять защитников (или три центральных) вместо четырех.

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.

Жирков появился слева (справа остался Игорь Смольников), а Доменико Кришито сместился в центр к Браниславу Ивановичу и Эмануэлю Маммане.

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.

При этом Кришито получил со скамейки инструкцию.

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.

Изучив ее, итальянец продемонстрировал записку и что-то сказал партнеру по обороне, дебютанту сине-бело-голубых Маммане.

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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andreiwantsev

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02:03

Slim Taller

Жирков почтальоном поработал,письма от тренера разносил.

00:01

голос из Санкт-Петербурга

DimMets + Улыбнуло....

23:28 6 августа

= Даль =

я всегда за ноу хау в РФПЛ

23:26 6 августа

DimMets

Чепуха. Кришито забив гол показал сердечко в камеру для свое возлюбленной. Иначе чем как запиской ему, ответить она не могла. Если бы все было как написано в заголовке статьи, то после прочтения записки Доминико обязан был бы ее съесть, дабы враг не смог узнать новый план на игру))

22:51 6 августа