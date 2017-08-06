Записка для Кришито. Как "Зенит" перестроился в концовке

В концовке матча 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" в Санкт-Петербурге (5:1) главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перестроил линию защиты своей команды.

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.

На 80-й минуте итальянский специалист при счете 5:1 выпустил на поле Юрия Жиркова и изменил схему: пять защитников (или три центральных) вместо четырех.

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.

Жирков появился слева (справа остался Игорь Смольников), а Доменико Кришито сместился в центр к Браниславу Ивановичу и Эмануэлю Маммане.

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.

При этом Кришито получил со скамейки инструкцию.

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.

Изучив ее, итальянец продемонстрировал записку и что-то сказал партнеру по обороне, дебютанту сине-бело-голубых Маммане.

Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"