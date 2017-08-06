Записка для Кришито. Как "Зенит" перестроился в концовке

В концовке матча 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" в Санкт-Петербурге (5:1) главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перестроил линию защиты своей команды.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
На 80-й минуте итальянский специалист при счете 5:1 выпустил на поле Юрия Жиркова и изменил схему: пять защитников (или три центральных) вместо четырех.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
Жирков появился слева (справа остался Игорь Смольников), а Доменико Кришито сместился в центр к Браниславу Ивановичу и Эмануэлю Маммане.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
При этом Кришито получил со скамейки инструкцию.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
Изучив ее, итальянец продемонстрировал записку и что-то сказал партнеру по обороне, дебютанту сине-бело-голубых Маммане.
Перестройка линии обороны "Зенита". Инструкция к применению.
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Роберто Манчини
- Юрий Жирков
- Бранислав Иванович
- Доменико Кришито
- Эмануэль Маммана
andreiwantsev
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02:03
Slim Taller
Жирков почтальоном поработал,письма от тренера разносил.
00:01
голос из Санкт-Петербурга
DimMets + Улыбнуло....
23:28 6 августа
= Даль =
я всегда за ноу хау в РФПЛ
23:26 6 августа
DimMets
Чепуха. Кришито забив гол показал сердечко в камеру для свое возлюбленной. Иначе чем как запиской ему, ответить она не могла. Если бы все было как написано в заголовке статьи, то после прочтения записки Доминико обязан был бы ее съесть, дабы враг не смог узнать новый план на игру))
22:51 6 августа