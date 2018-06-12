Занев может перейти в софийский ЦСКА

Защитник "Амкара" Петар Занев с большой долей вероятности покинет пермский клуб, который завтра может лишиться лицензии на участие в турнире РФПЛ. По информации "СЭ", 32-летний болгарин может продолжить карьеру в софийском ЦСКА. В данный момент Занев выбирает между несколькими вариантами, ранее он сообщал, что российские команды также проявляют к нему интерес.

Занев выступает за "Амкар" с 2013 года. В минувшем сезоне на его счету 26 матчей, 1 забитый мяч и 1 голевой пас. Его контракта с уральцами рассчитан до лета 2020 года, но если клуб расформируют, то футболист станет свободным агентом. (Игорь НОВИКОВ)