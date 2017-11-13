Занев, Комолов и Баланович вернулись в общую группу "Амкара"

Защитник Петар Занев и полузащитники Павел Комолов и Сергей Баланович приступили к тренировкам в общей группе "Амкара", информирует пресс-служба уральцев. Футболисты смогут принять участие в матче 17-го тура чемпионата России против "Ростова", который пройдет 19 ноября.

"В общую группу вернулись Петар Занев, Павел Комолов и Сергей Баланович. В списке травмированных остаётся Алексей Гасилин. Александр Рязанцев присоединился к команде, но тренируется по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Михаил Костюков, у которого травма приводящей мышцы бедра", - говорится в сообщении.