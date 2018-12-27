Зампред ОНК: "На руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина"

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала "СЭ" о том, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев написал заявление с просьбой провести футбольный матч в столичном СИЗО-2 "Бутырка", где находится игрок. Помимо него там содержатся нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий.

- Адвокат Кирилла Кокорина рассказал, что оба брата не в курсе насчет игры. Так ли это? - вопрос Меркачевой.



- Кирилл Кокорин точно знает, я с ним разговаривала на эту тему. С Александром, к сожалению, не удалось обговорить это, мы больше общались с его сокамерником. Он из Украины, у него серьезные проблемы в связи с этим: нет ни передач, ни писем. До этого мы все обсудили с Мамаевым, нам достаточно согласия от него одного. Матч состоится, даже если в нем из всех обвиняемых по делу примет участие только Павел. У меня есть его заявление, в котором футболист просит разрешить провести игру, гарантирует, что берет на себя ответственность за соблюдение правил безопасности и хочет, чтобы встречу освещали СМИ. Все это - в письменном виде, с подписью Мамаева, это уже одобрила ФСИН.

Если Кокорин не станет участвовать в матче - бог с ним, хотя, мне кажется, здесь медвежью услугу оказала его адвокат, Татьяна Стукалова, которая решила за всех, что игра не состоится. Кирилл Кокорин, кстати, на вопрос о проведении матча ответил: "Было бы круто!". Стукалова взяла на себя роль решать за всех и делать заявления подобные вчерашнему, но они недостоверны. Она могла так говорить за Александра Кокорина, которого защищает, но не за всех остальных. Считаю, она поступила неэтично. К тому же, вот пройдет матч с участием Мамаева, но без Кокорина. Думаю, Павла поддержат, скажут, что он молодец, пропагандирует здоровый образ жизни и не сдается, а Александр, наоборот, отказался и так далее. В общем, мне кажется, адвокат неправильно поступила.



- Матч состоится после Рождества, верно?



- Да.



- Времени еще достаточно, чтобы спросить самого Кокорина, хочет ли он сыграть. Будет ли у вас такая возможность, учитывая, что сейчас начнутся праздники?



- Думаю, да. Я лично еще раз спрошу конкретно у него о том, желает он принять участие или нет. Если не согласится, то мы прекрасно проведем игру с Мамаевым. (Иван Торопцев)

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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