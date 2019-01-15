Зампред ОНК Москвы – о мнении коллеги по футбольному матчу в СИЗО с участием Мамаева: "Пятницкий пытается сделать заключенным хуже"

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева прокомментировала "СЭ" ситуацию с возможным участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в матче на территории столичного СИЗО-2 "Бутырка", куда он заключен до 8 февраля по делу об избиении чиновника Дениса Пака, топ-менеджера Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Один из членов комиссии Павел Пятницкий отметил в своем аккаунте в Твиттере следующее: "Матч в СИЗО будет нарушением закона. Как минимум ФЗ 103. И если руководство ФСИН пойдет на это – я попрошу одному уважаемому человеку проститутку в "Лефортово" привезти. На воле он был жутким ловеласом. Не может жить без продажной любви. Ну, а почему нет? Кому секс, кому мяч. Генпрокуратуре неплохо бы проверить, кто это из ФСИН и с какими сотрудниками прокуратуры что там "согласовывает", несмотря на закон и его требования? Проведут матч – пришлю официальное обращение на имя Генпрокурора, но отреагировать можно уже и сейчас. Упреждая, так сказать. Разницы между тем, как питался и жил в колонии Цеповяз и планируемым разрешением на футбольный матч для Мамаева и иных лиц в СИЗО – никакой".

– Сотрудники ФСИН работают в направлении организации матча? – вопрос Меркачевой.

– Да. Им сейчас надо с прокуратурой решить вопросы. Так-то ФСИН всегда поддерживал наши начинания. Но найдется в какой-то момент человек, который скажет, что все незаконно. Не удивлюсь, что завтра Пятницкий заявит, что нельзя проводить йогу в СИЗО и будет требовать запретить ее – и, может быть, у него даже получится добиться этого.

Вы не представляете сколько мы письменных отзывов от заключенных получили, которые говорят, что находились на грани суицида, депрессии, нервного срыва. Все было плохо, а занятия йогой людей поддержали. Сам факт того, что они даже один-два раза позанимались, повлиял. Сейчас на регулярной основе проводятся занятия. И потом выясняется, что человек со статусом ОНК пытается все это разрушить и сделать заключенным хуже. Для меня это очень странно.

– В ОНК только Пятницкий не хочет, чтобы матч состоялся?

– Судя по всему, да. Может он найдет одного-двух, которые станут поддержат. И все. Большинство людей, с которыми поговорила, в восторге и говорят, что хорошая идея. Будет здорово провести игру – она войдет в историю, останется на века. Это так круто, что вдохновит заключенных. Все за, на самом деле. (Арман Мкртчян, Иван Торопцев)