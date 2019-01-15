Зампред ОНК Москвы: "Матч в СИЗО с участием Мамаева, скорее всего, перенесут"

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева прокомментировала ситуацию с возможным матчем с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на территории столичного СИЗО-2 "Бутырка", который заключен под стражу до 8 февраля по делу об избиении федерального чиновника Дениса Пака, топ-менеджера Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее один из членов ОНК Павел Пятницкий отметил в своем аккаунте в Твиттере следующее: "Матч в СИЗО будет нарушением закона. Как минимум ФЗ 103. И если руководство ФСИН пойдет на это - я попрошу одному уважаемому человеку проститутку в "Лефортово" привезти. На воле он был жутким ловеласом. Не может жить без продажной любви. Ну, а почему нет? Кому секс, кому мяч.

Генпрокуратуре неплохо бы проверить, кто это из ФСИН и с какими сотрудниками прокуратуры что там "согласовывает", несмотря на закон и его требования? Проведут матч - пришлю официальное обращение на имя Генпрокурора, но отреагировать можно уже и сейчас. Упреждая, так сказать. Разницы между тем, как питался и жил в колонии Цеповяз и планируемым разрешением на футбольный матч для Мамаева и иных лиц в СИЗО - никакой".

- Будет ли нарушен закон, если провести в СИЗО матч, как об этом говорит Пятницкий? – вопрос Меркачевой.

- Абсолютно никак он не нарушается. В СИЗО проходят спортивные, культурные и религиозные мероприятия. То, что это не предусмотрено законом - глупости. Требований что-то не проводить нет в правилах внутреннего распорядка. Это ерунда. В изоляторе заключенных выводят в храм, в спортзал.

У нас была практика массового занятия йогой, причем масштаб - огромный. Это гораздо более масштабное мероприятие. При этом заявлять что что-то нарушается... Пятницкий просто проявил свою непровозащитную позицию. Видела, что некоторые процитировали: "Провести матч в СИЗО, это то же самое, что провести проститутку в "Лефортово". Слушайте, такие слова наводят на мысль, что человеку нужен психиатр. О чем это? Какие проститутки? При чем тут это?

- Игра в итоге состоится?

- Видите, есть персонажи, которые выступают против всего хорошего. Прокуратура будет принимать решение о том, что противоречит закону, что нет. Дата матча, скорее всего, перенесется. Посмотрим, что будет.

Все были так вдохновлены, так ждали этой игры. Для людей, которые оказались в СИЗО, участие в ней стало бы праздником – это лучше, чем ждать, когда лишний раз в спортзал выведут. Для них событие, когда их в храм допускают. Заключенные очень расстроены и опечалены тем, что все затянулось и никакого решения не принимается. (Арман Мкртчян, Иван Торопцев)

Зампред ОНК - о несогласии ряда членов комитетов с матчем в СИЗО с участием Мамаева