Зампред главы Хабаровского края: "Содержать три команды непросто"

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов отметил, что региону трудно финансировать три профессиональных клуба. В Хабаровске играют клуб футбольной премьер-лиги "СКА-Хабаровск", "Амур" из КХЛ и "СКА-Нефтяник" из суперлиги по хоккею с мячом.

- Учитывая, что мы играем в премьер-лиге, то, конечно, сложно, - цитирует ТАСС Федосова. - Мы любим футбол, любим хоккей, любим хоккей с мячом, для края содержать три команды - это непросто. Представьте себе, какие расстояния они все вместе преодолевают. Был бы свой самолет - одно дело, а ведь летают пассажирскими рейсами.

Задолженности перед игроками - это исключено. Тогда футболисты не будут играть. Представьте, спортсмены летают на такие расстояния, и еще зарплата не выплачивается?