13:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Замгубернатора Ростова: "В последний момент "Зенит" отказался приобретать Нобоа"

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Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул, что "Ростов" вел переговоры с "Зенитом" о трансфере защитника Павла Могилевца. По его словам, переход игрока не состоялся из-за высокой стоимости игрока и сжатых сроков.

 
Артем ДЗЮБА и Павел МОГИЛЕВЕЦ.Дзюба как местный. Могилевец – как чужой

- "Ростов" был заинтересован в приобретении Могилевца, мы вели переговоры с "Зенитом", - приводит ТАСС слова Гуськова. - До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы "Зенит" отказывался продавать игрока, а за четыре часа до закрытия они приняли решение о готовности его продать, выставили цену, не буду называть какую.

Высокая стоимость и короткий временной промежуток, который мог не позволить нам заявить его на Лигу Европы, повлияли на то, что клуб решил его не приобретать. Хотя в принципе мы хотели и вели переговоры с "Зенитом".

До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его (Нобоа. - Прим. "СЭ") перехода в "Зенит". Сине-бело-голубые проявляли интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста.

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http://tass.ru/sport/4005721

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КОММЕНТАРИИ (1)
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футбол_2018

Через полгода Могилевец станет игроком Ростова БЕСПЛАТНО!!!!!Это бизнес питерских евреев!!!!Сам не гам и другому не дам!!!

14:30

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