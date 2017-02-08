Замгубернатора Ростова: "В последний момент "Зенит" отказался приобретать Нобоа"

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул, что "Ростов" вел переговоры с "Зенитом" о трансфере защитника Павла Могилевца. По его словам, переход игрока не состоялся из-за высокой стоимости игрока и сжатых сроков.

- "Ростов" был заинтересован в приобретении Могилевца, мы вели переговоры с "Зенитом", - приводит ТАСС слова Гуськова. - До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы "Зенит" отказывался продавать игрока, а за четыре часа до закрытия они приняли решение о готовности его продать, выставили цену, не буду называть какую.

Высокая стоимость и короткий временной промежуток, который мог не позволить нам заявить его на Лигу Европы, повлияли на то, что клуб решил его не приобретать. Хотя в принципе мы хотели и вели переговоры с "Зенитом".

До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его (Нобоа. - Прим. "СЭ") перехода в "Зенит". Сине-бело-голубые проявляли интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста.