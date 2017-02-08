Замгубернатора Ростова: "Цель клуба - попасть в первую пятерку чемпионата России"

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул, что задачи "Ростова" на вторую часть сезона - попадание в пятерку лучших команд чемпионата России и выход в максимально высокую стадию Лиги Европы. При этом руководитель уверен, что желто-синие сохранят действующий состав.

"Губернатор сформулировал задачи для команды: для чемпионата страны для нас очень важно, чтобы клуб попал в пятерку лучших команд, что касается Лиги Европы, "Ростов" с этим составом может побороться за высокие места и, надеемся, что пройдет максимально, - приводит ТАСС слова Гуськова. - Для меня было бы хорошим результатом, если бы "Ростов" попал в четвертьфинал, но думаю, что при определенном раскладе клуб может пройти и дальше".

Ранее СМИ сообщали об интересе других клубов сразу к нескольким игрокам "Ростова" - Кристиану Нобоа, Дмитрию Полозу, Сердару Азмуну. На вопрос, уверен ли он в том, что клубу удастся сохранить весь состав до конца закрытия трансферного окна в России, он ответил:

"У нас полностью сохранился состав, который играл в Лиге чемпионов. Всех, кого необходимо, по мнению тренера, мы заявили на Лигу Европы. Сейчас завершился второй учебно-тренировочный сбор, идет плановая подготовка ко второму кругу и Лиге Европы; все в порядке в команде, никого мы не потеряли".