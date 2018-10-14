Заместитель главы Минпромторга избежал драки с Кокориным и Мамаевым из-за опоздания

Один из заместителей главы Минпромторга РФ избежал столкновения с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, когда они устроили драку в кофейне. Как утверждает Business FM, пострадавший в результате драки чиновник Минпромторга Денис Пак и его коллега Сергей Гайсин ждали в кофейне заместителя министра для обсуждения рабочих вопросов. Однако он сильно опоздал и не успел прийти до того, как в заведении возникла ссора между двумя чиновниками и футболистами, закончившаяся избиением Пака и Гайсина.

Напомним, что инцидент произошел утром 8 октября. Перед стычкой с Паком и Гайсиным Кокорин и Мамаев со своей компанией избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Оба футболиста и еще два человека из их компании арестованы.