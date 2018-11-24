10:26 | Футбол — РПЛ

Замер температуры поля перед матчем "Динамо" - "Енисей". Видео

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Перед матчем 15-го тура чемпионата России "Динамо" - "Енисей" была измерена температура поля. Видео опубликовано в официальном Твиттере московского клуба.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Динамо - Енисей

 

 

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https://twitter.com/FCDM_official

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