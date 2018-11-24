Замер температуры поля перед матчем "Динамо" - "Енисей". Видео

Перед матчем 15-го тура чемпионата России "Динамо" - "Енисей" была измерена температура поля. Видео опубликовано в официальном Твиттере московского клуба.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Ноу-хау @rfpl - замер температуры поля с помощью специального градусника. Обязательная процедура на оставшиеся в этом году матчи #ДинамоЕнисей pic.twitter.com/p0aNxMuiok – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 24 ноября 2018 г.

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