21:59 5 января | Футбол — РФПЛ

"Зальцбург" отказал "Спартаку" в трансфере Чалета-Цара?

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Руководство "Зальцбурга" ответило отказом на предложение "Спартака" о трансфере защитника Дуе Чалета-Цара, утверждает Dalmatinski portal. Сообщается, что красно-белые были готовы заплатить за 21-летнего хорвата 12 миллионов евро.

Чалета-Цар выступает за "быков" с 2015 года. В текущем сезоне он провел за клуб из одноименного города 33 матча и забил один гол.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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pahom-17

зачем нам пересоленный нужен (((

00:08

баламошка

Надо разбомбить поганую Австрию.

22:29 5 января

Artorixus

Какого-то неизвестного заща, да за 12 млн.?! И исчо и не отдают?! Ну братцы, это уже ни в какие ворота... За такое бабло таких целую четвёрку купить можно. Думается, что распил бабла не устраивал жучков из Зальца.

22:22 5 января

Жорик Вартанов

Зенит купит, гарантия

22:15 5 января

SpaMan

Не Зальбург отказал, а чемпион послал нафик с такими ценами

22:09 5 января

Shast1983.83

Какого такого царя?

22:07 5 января