"Зальцбург" отказал "Спартаку" в трансфере Чалета-Цара?

Руководство "Зальцбурга" ответило отказом на предложение "Спартака" о трансфере защитника Дуе Чалета-Цара, утверждает Dalmatinski portal. Сообщается, что красно-белые были готовы заплатить за 21-летнего хорвата 12 миллионов евро.
Чалета-Цар выступает за "быков" с 2015 года. В текущем сезоне он провел за клуб из одноименного города 33 матча и забил один гол.
pahom-17
зачем нам пересоленный нужен (((
00:08
баламошка
Надо разбомбить поганую Австрию.
22:29 5 января
Artorixus
Какого-то неизвестного заща, да за 12 млн.?! И исчо и не отдают?! Ну братцы, это уже ни в какие ворота... За такое бабло таких целую четвёрку купить можно. Думается, что распил бабла не устраивал жучков из Зальца.
22:22 5 января
Жорик Вартанов
Зенит купит, гарантия
22:15 5 января
SpaMan
Не Зальбург отказал, а чемпион послал нафик с такими ценами
22:09 5 января
Shast1983.83
Какого такого царя?
22:07 5 января