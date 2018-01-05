"Зальцбург" отказал "Спартаку" в трансфере Чалета-Цара?

Руководство "Зальцбурга" ответило отказом на предложение "Спартака" о трансфере защитника Дуе Чалета-Цара, утверждает Dalmatinski portal. Сообщается, что красно-белые были готовы заплатить за 21-летнего хорвата 12 миллионов евро.

Чалета-Цар выступает за "быков" с 2015 года. В текущем сезоне он провел за клуб из одноименного города 33 матча и забил один гол.

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