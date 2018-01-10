"Зальцбург" опроверг интерес "Локомотива" к Даббуру

Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд отметил, что "Локомотив" не обращался с официальным предложением в австрийский клуб по трансферу нападающего Мунаса Даббура. Фройнд также добавил, что "быки" до летнего трансферного окна не планируют расставаться с 25-летним израильтянином.

– "Локомотив" не обращался с официальным предложением в "Зальцбург" по трансферу Даббура, – цитирует ТАСС Фройнда. – Информация в прессе об интересе российского клуба не соответствует действительности. Кроме того, Мунас является ключевым игроком нашей команды, и до летнего трансферного окна мы не планируем с ним расставаться.

Напомним, что в прошлом году представители Даббура вели активные переговоры с ЦСКА, не увенчавшиеся успехом. В текущем сезоне израильтянин забил 12 голов в 18 матчах чемпионата Австрии, а также пять мячей в восьми играх Лиги Европы.

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