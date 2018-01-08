"Зальцбург" не хочет продавать зимой Чалета-Цара, которым интересуется "Спартак"

Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд подтвердил, что "Спартак" сделал предложение о трансфере защитника Дуе Чалета-Цара. Однако он подчеркнул, что клуб не собирается продавать 21-летнего хорвата в это трансферное окно.

- Мы не будем продавать его в это трансферное окно, - цитирует kurier Фройнда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что красно-белые были готовы заплатить за игрока обороны 12 миллионов евро. Чалета-Цар выступает за "быков" с 2015 года. В текущем сезоне он провел за клуб из одноименного города 33 матча и забил один гол.