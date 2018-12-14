Загитова, Нурмагомедов и Акинфеев – спортсмены года по мнению россиян

Фигуристка Алина Загитова признана спортсменкой года по мнению россиян, которые приняли участие в опросе фонда "Общественное мнение", сообщает "РИА Новости". Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев​ заняли второе и третье место соответствено.

1. Алина Загитова (7%)

2. Хабиб Нурмагомедов (5%)

3. Игорь Акинфеев (5%)

4. Евгения Медведева (4%)

5. Артем Дзюба (4%)

6. Станислав Черчесов​ (2%)

Половина опрошенных затруднилась ответить на вопрос о лучшем спортсмене 2018 года. 10% россиян заявили, что такого атлета не было.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 8-9 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.