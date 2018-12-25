Загитова и Дзюба получат "Серебряную лань" как лучшие спортсмены года

Фигуристка Алина Загитова, футболист Артем Дзюба и хоккеист Павел Дацюк стали лауреатами премии "Серебряная лань", которую вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР), как лучшие спортсмены 2018 года, информирует "РИА Новости".

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пхенхчане в женском одиночном катании, Дацюк помог сборной России выиграть золото Олимпиады-2018. Дзюба в составе сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Полный список лауреатов выглядит следующим образом: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Дацюк, Дзюба, Загитова, Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец – лыжи, биатлон), Абдулрашид Сайдулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).

Приз "Серебряная лань" присуждается уже несколько десятилетий, победители определяются по итогам голосования спортивных журналистов. "Серебряные лани" будут вручены лауреатам в Олимпийском комитете России в феврале.