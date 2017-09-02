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15:15 | Футбол — РФПЛ

Задолженность РФС составляет 93,8 миллиона рублей


Президент РФС Виталий Мутко заявил, что у организации нет долгов перед работниками союза и налоговыми органами. Руководитель российского футбола отметил, что погашение внешней задолженности идет с опережением графика.

- Сейчас задолженность к погашению —  93,8 млн рублей. Задолженности перед работниками и налоговыми органами у РФС отсутствуют.

-То есть идете с опережением графика?

- Да, с определенным опережением. Самое главное, что РФС живет исключительно на свои доходы, не залезая в кредиты. Бюджетных денег у нас нет ни копейки. Единственное, иногда государство помогает юношеским, женским командам перелетами и проживанием.

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4526690

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