Задолженность РФС составляет 93,8 миллиона рублей

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что у организации нет долгов перед работниками союза и налоговыми органами. Руководитель российского футбола отметил, что погашение внешней задолженности идет с опережением графика.

- Сейчас задолженность к погашению — 93,8 млн рублей. Задолженности перед работниками и налоговыми органами у РФС отсутствуют.

-То есть идете с опережением графика?

- Да, с определенным опережением. Самое главное, что РФС живет исключительно на свои доходы, не залезая в кредиты. Бюджетных денег у нас нет ни копейки. Единственное, иногда государство помогает юношеским, женским командам перелетами и проживанием.