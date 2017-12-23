Задержаны подозреваемые в хищении 150 миллионов рублей у Ивана Саенко

Сотрудники московской полиции 21 декабря задержали подозреваемых в хищении 150 миллионов рублей у бывшего игрока "Спартака" и сборной России Ивана Саенко. Как сообщает "Коммерсантъ", ими являются учредитель ООО "Модуль" Евгений Ванин и гендиректор компании Александр Махин.

Подозреваемые были вызваны на допрос, после чего их отправили в изолятор временного содержания. По версии следствия, они взяли деньги у игрока, пообещав инвестировать их в строительство завода по производству нефтепродуктов в Воронежской области.

Ранее за хищение почти 300 миллионов рублей на этом проекте у Александра Кержакова был осужден бывший соучредитель "Модуля" Михаил Сурин.

Саенко выступал в "Спартаке" с 2008 по 2010 годы, после чего завершил карьеру. В составе сборной России стал обладателем бронзы чемпионата Европы-2008.