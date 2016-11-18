Задай вопрос Юрию Семину!

На следующей неделе у читателей "СЭ" появится уникальная возможность пообщаться с главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным в рамках авторской программы обозревателя Александра ЛЬВОВА "Начистоту!"

Как вернуть "Локо" игру и победы начала 90-х, а также тысячи зрителей, которых он с той поры, увы, порядком растерял, – эти и другие темы мы обсудим с Семиным с вашей помощью.

В передаче примет участие известный болельщик Иван Крылов, который задаст Юрию Палычу ваши вопросы.

Хотите поучаствовать в обсуждении? Тогда оставляйте вопросы в комментариях к этой заметке.