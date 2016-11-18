15:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Задай вопрос Юрию Семину!

Юрий СЕМИН и Александр ЛЬВОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Юрий СЕМИН и Александр ЛЬВОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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На следующей неделе у читателей "СЭ" появится уникальная возможность пообщаться с главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным в рамках авторской программы обозревателя Александра ЛЬВОВА "Начистоту!"

Как вернуть "Локо" игру и победы начала 90-х, а также тысячи зрителей, которых он с той поры, увы, порядком растерял, – эти и другие темы мы обсудим с Семиным с вашей помощью.

В передаче примет участие известный болельщик Иван Крылов, который задаст Юрию Палычу ваши вопросы.

Хотите поучаствовать в обсуждении? Тогда оставляйте вопросы в комментариях к этой заметке.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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wedes

Не пора ли на пенсию?

16:17

pussykitty

Юрий Павлович, как вы смотрите на то, что на годовую зарплату футболистов Локомотива, спонсируемого от и до РЖД, можно купить сотню комфортабельных вагонов, что принесет, безусловно, гораздо больше радости простым россиянам. Нежели блеклая игра ногомячистов в красно-зеленых майках.

15:43

BoRussia

Здравствуйте Юрию Палыч! есть ли желание в будущем снова возглавить Сборную Россию ? или это уже пройденный этап ?

15:29

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