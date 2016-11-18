Задай вопрос Юрию Семину!

На следующей неделе у читателей "СЭ" появится уникальная возможность пообщаться с главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным в рамках авторской программы обозревателя Александра ЛЬВОВА "Начистоту!"
Как вернуть "Локо" игру и победы начала 90-х, а также тысячи зрителей, которых он с той поры, увы, порядком растерял, – эти и другие темы мы обсудим с Семиным с вашей помощью.
В передаче примет участие известный болельщик Иван Крылов, который задаст Юрию Палычу ваши вопросы.
Хотите поучаствовать в обсуждении? Тогда оставляйте вопросы в комментариях к этой заметке.
wedes
Не пора ли на пенсию?
16:17
pussykitty
Юрий Павлович, как вы смотрите на то, что на годовую зарплату футболистов Локомотива, спонсируемого от и до РЖД, можно купить сотню комфортабельных вагонов, что принесет, безусловно, гораздо больше радости простым россиянам. Нежели блеклая игра ногомячистов в красно-зеленых майках.
15:43
BoRussia
Здравствуйте Юрию Палыч! есть ли желание в будущем снова возглавить Сборную Россию ? или это уже пройденный этап ?
15:29