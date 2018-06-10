Задача "Рубина" на сезон - попасть в еврокубки

Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев подчеркнул, что задачей "Рубина" на следующий сезон является выход в еврокубки. В сезоне-2017/18 казанцы заняли десятое место в премьер-лиге.

- Мы привыкли, что Курбан Бердыев делает команду буквально в течение года максимум, он уже в команде год, - цитирует ТАСС Гусева. - И хотя сложнейшее положение финансовое, мы думаем, что в этом году "Рубин" будет играть уже гораздо лучше, возможно. Задача клуба - занять соответствующее место, чтобы играть уже в европейских турнирах.