Зачинщик драки в матче молодежек "Амкара" и "Уфы" дисквалифицирован на три игры

КДК РФС дисквалифицировал на три игры Хаважа Аушева и Александра Филина, между которыми возникла потасовка в матче 23-го тура молодежного первенства премьер-лиги между "Амкаром" и "Уфой" (2:2). Конфликт между футболистами перерос в драку.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте РФС:

В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста Аушева Х. (ФК "Амкар" г. Пермь) на 3 (три) матча Чемпионата и Первенства России по футболу.



В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста Филина А. (ФК "Уфа" г. Уфа) на 3 (три) матча Чемпионата и Первенства России по футболу.