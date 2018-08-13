"Зацеловали всего. Это приятно". Дзюба – о внимании к себе

Форвард "Зенита" Артем Дзюба после победы в гостевом матче 3-го тура чемпионата России над "Рубином" (1:0) рассказал, что он наслаждается вниманием к себе и что он отдает все тепло обратно болельщикам.

– Как вы переживаете это внимание? Вас все целуют, лезут к вам, люди плачут?

– Честно говоря, я сам с таким столкнулся впервые. Зацеловали всего (смеется). Это приятно. Если вызываю такую эмоцию, то хорошо. Мы для этого и играем, и я к этому трепетно отношусь. Понятно, что такое отношение может поменяться. Я это прекрасно понимаю. Но сейчас я наслаждаюсь, и отдаю все тепло обратно. Я всегда настоящий. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Дзюбомания в Казани. Мужчины даже плачут от счастья