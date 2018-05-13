Заболотный забил первый гол за "Зенит"

"Зенит" удвоил преимущество в матче 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". На 22-й минуте отличился Антон Заболотный. Счет стал 2:0.
26-летний россиянин последний раз забивал 4 ноября 2017 года за "Тосно" в матче чемпионата России против "Краснодара" (1:3).
Aha
я бы тоже там забил. мне 170 рост, 100 кг вес. постоял бы на углу штрафной 15 матчей -может и что-то бы от меня отлетело в ворота, когда команда РФПЛ стоит как последние 10 в ней же
14:55
nikolayevic
в последней надеюсь игре за Зенит, дубина бабахнула
14:55
shpasic
значит, снег выпадет сегодня - впору крышу закрывать.
14:29