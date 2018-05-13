14:22 | Футбол — РФПЛ

Заболотный забил первый гол за "Зенит"

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"Зенит" удвоил преимущество в матче 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". На 22-й минуте отличился Антон Заболотный. Счет стал 2:0.

26-летний россиянин последний раз забивал 4 ноября 2017 года за "Тосно" в матче чемпионата России против "Краснодара" (1:3).

Зенит - СКА-Хабаровск

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Aha

я бы тоже там забил. мне 170 рост, 100 кг вес. постоял бы на углу штрафной 15 матчей -может и что-то бы от меня отлетело в ворота, когда команда РФПЛ стоит как последние 10 в ней же

14:55

nikolayevic

в последней надеюсь игре за Зенит, дубина бабахнула

14:55

shpasic

значит, снег выпадет сегодня - впору крышу закрывать.

14:29

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