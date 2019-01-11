Заболотный забил лучший гол "Зенита" в первой части сезона. По версии болельщиков

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный забил лучший гол первой части сезона в питерской команде по итогам голосования болельщиков, сообщает Твиттер "Зенита".
Гол Заболотного в ворота "Мольде" (3:1) в первом матче раунда плей-офф в квалификации Лиги Европы набрал 47,35% голосов.
В текущем сезоне 27-летний российский форвард сыграл в 23 матчах за "Зенит", забил три гола и отдал две голевые передачи.
Долгожданный итог голосования! Победу с результатом в 47,35% одержал гол Антона Заболотного в ворота "Мольде" ⚽🔝– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 11 января 2019 г.
Мяч стал решающим для команды Семака в двухматчевом противостоянии с норвежской командой и помог выйти в групповой этап Лиги Европы УЕФА. pic.twitter.com/31ovOzsDr6
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