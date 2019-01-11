Заболотный забил лучший гол "Зенита" в первой части сезона. По версии болельщиков

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный​ забил лучший гол первой части сезона в питерской команде по итогам голосования болельщиков, сообщает Твиттер "Зенита".

Гол Заболотного в ворота "Мольде" (3:1) в первом матче раунда плей-офф в квалификации Лиги Европы набрал 47,35% голосов.

В текущем сезоне 27-летний российский форвард сыграл в 23 матчах за "Зенит", забил три гола и отдал две голевые передачи.