Заболотный выставлен на трансфер

Руководство "Урала" приняло решение о выставлении на трансфер вратаря Николая Заболотного. Отмечается, что клуб готов рассмотреть предложения о переходе голкипера в другую команду. 27-летний Заболотный выступает в "Урале" с 2014 года. На его счету 68 матчей и 86 пропущенных голов. Заболотный является серебряным призером чемпионата России в составе "Спартака". С 2010 года он привлекался в молодежную сборную России и в течение трех лет был ее основным вратарем.