12:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Заболотный выставлен на трансфер

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Руководство "Урала" приняло решение о выставлении на трансфер вратаря Николая Заболотного. Отмечается, что клуб готов рассмотреть предложения о переходе голкипера в другую команду. 27-летний Заболотный выступает в "Урале" с 2014 года. На его счету 68 матчей и 86 пропущенных голов. Заболотный является серебряным призером чемпионата России в составе "Спартака". С 2010 года он привлекался в молодежную сборную России и в течение трех лет был ее основным вратарем.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5871/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

то есть теперь во всех матчах Урал станет играть, как против Терека?)

13:22

RoyalHunter

shpasic так заболотный и не играл против терека. там другой вратарь был :)

13:02

shpasic

а кто же будет против Терека играть в следующем сезоне?

12:39