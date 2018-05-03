Заболотный станет воспитателем в детском саду

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный выполнит свое обещание и станет воспитателем в детском саду, информирует официальный сайт клуба.
Обещание было дано в связи с благотворительной акцией, суть которой заключается в сборе необходимой суммы (876 тысячи рублей) для лечения новорожденного из Ростовской области Макара Аксенова.
Болельщики сине-бело-голубых и телезрители ГТРК "Санкт-Петербург" совместными усилиями собрали 992 тысячи. Все остальные средства будут направлены в адрес подопечных "Русфонда".
По условиям акции, нападающий сине-бело-голубых пообещал стать воспитателем в детском саду, если необходимая сумма будет собрана.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-05-03-davay-davay-na-lechenie-makara-aksenova-sobrany-992-tysyachi-rubley-zabolotnyy-vypolnit-svoe-obeshch.htm