Заболотный рассказал о планах "Зенита" на весеннюю часть сезона

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал о планах сине-бело-голубых на вторую половину сезона. Петербуржцы занимают 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров.

– Какие цели ставите перед собой на весеннюю часть сезона?



– Максимальные. Если будет возможность, то стараться забивать в каждом матче. У нас большая конкуренция в команде. Каждый нападающий работает над собой, и я приложу усилия, чтобы добиться лучших результатов.

– Какие наставления дает Семак перед игрой?



– Когда выхожу на поле, Сергей Богданович просит больше открываться, цепляться за мяч, быть на острие, завершать атаки.



– Кто самый быстрый в команде?



– Игорь Смольников, Олег Шатов, Эльмир Набиуллин.

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