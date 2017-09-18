Заболотный - про матч со "Спартаком": "Подарили людям классное настроение на все воскресенье"

Форвард "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), в интервью "СЭ" поделился эмоциями и рассказал о подготовке к прошедшей встрече.

– До сих пор пребываете в эйфории? – первый вопрос Заболотному.

– Ночь прошла, эмоции спали. Уже обдумал вчера вечером, как это все произошло. Приятно, что так много людей меня поздравили, написали. Даже говорят, что мы подарили людям классное настроение на все воскресенье (смеется). Но я прекрасно понимаю, что надо идти дальше, готовиться к следующей игре. Нам есть, над чем работать, добавлять. Ничья со "Спартаком" еще ничего не показывает.

– Разве?

– Да, у нас есть характер, воля. Но необходимо играть еще лучше, побеждать, брать три очка.

– Самое яркое, необычное сообщение, которое вы получили после матча?

– Все просто поздравляли с голом и добротной игрой. Самое приятное поздравление? От моей жены, она очень сильно за меня переживала.

– Перед матчем Дмитрий Парфенов обращал внимание команды на то, что в этом сезоне "Спартак" "плывет в концовках?

– Если честно, про то, что "Спартак" сбавляет обороты в концовках, узнал уже после игры – из прессы. Тренеры не заостряли внимание на этой особенности.

– А на что тогда делался упор?

– Разбирали матч красно-белых с "Марибором", смотрели их игры в чемпионате. Изучали действия защитников, нападающих. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Антон Заболотный: "Федун сравнил меня с Янчиком? Постараюсь еще забить "Спартаку"