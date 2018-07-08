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Заболотный получил жесткий удар бутсой в голову в товарищеском матче с "Динамо"

8 июля. Товарищеский матч "Зенит" - "Динамо" (5:0). 8 июля. Товарищеский матч "Зенит" - "Динамо" (5:0). 8 июля. Товарищеский матч "Зенит" - "Динамо" (5:0). 8 июля. Товарищеский матч "Зенит" - "Динамо" (5:0).
8 июля. Товарищеский матч "Зенит" - "Динамо" (5:0).

Сегодня, 8 июля, прошел товарищеский матч между "Зенитом" и "Динамо" (5:0). На 55-й минуте при счете 1:0 в пользу петербургской команды удар бутсой в голову получил форвард Антон Заболотный.

На 55-й минуте Константин Рауш выполнил навес со штрафного, Заболотный упал в результате борьбы с соперником, после чего был буквально затоптан. Врачи начали оказывали помощь пострадавшему прямо на поле, спустя пару минут его заменил Лука Джорджевич.

Степень тяжести травмы Заболотного пока не известна.

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