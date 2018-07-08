Заболотный получил жесткий удар бутсой в голову в товарищеском матче с "Динамо"

Сегодня, 8 июля, прошел товарищеский матч между "Зенитом" и "Динамо" (5:0). На 55-й минуте при счете 1:0 в пользу петербургской команды удар бутсой в голову получил форвард Антон Заболотный.

На 55-й минуте Константин Рауш выполнил навес со штрафного, Заболотный упал в результате борьбы с соперником, после чего был буквально затоптан. Врачи начали оказывали помощь пострадавшему прямо на поле, спустя пару минут его заменил Лука Джорджевич.



Степень тяжести травмы Заболотного пока не известна.

55 - снова Заболотный оказался на газоне, и кто-то из динамовцев наступил на голову Антону#ЗенитДинамо #ГазпромТренировочныеСборы – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 8 июля 2018 г.

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