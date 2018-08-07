18:41 | Футбол — РПЛ

Заболотный получил приз за лучший гол "Зенита" в прошлом сезоне


Гол нападающего "Зенита"  Антона Заболотного в матче минувшего розыгрыша чемпионата России против хабаровского СКА (6:0) был признан лучшим в сезоне по версии болельщиков петербургской команды. 

Награду 27-летнему россиянину вручил воспитанник Академии "Зенита" Матвей Лабадаев

Заболотный выступает за "Зенит" с зимы 2018 года. В составе петербургской команды он провел 11 матчей в чемпионате России и забил 1 гол. 

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-07-luchshiy-bombardir-chempionata-filialov-gazprom-akademii-vruchil-antonu-zabolotnomu-nagradu-ot-g-dri.htm

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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