Заболотный получил приз за лучший гол "Зенита" в прошлом сезоне

Гол нападающего "Зенита" Антона Заболотного в матче минувшего розыгрыша чемпионата России против хабаровского СКА (6:0) был признан лучшим в сезоне по версии болельщиков петербургской команды.

Награду 27-летнему россиянину вручил воспитанник Академии "Зенита" Матвей Лабадаев.

Лучший бомбардир чемпионата филиалов "Газпром"-Академии вручил Антону Заболотному награду от G-Drive ⚽🔝



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Заболотный выступает за "Зенит" с зимы 2018 года. В составе петербургской команды он провел 11 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.