Заболотный перешел в "Зенит"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим "Тосно" Антоном Заболотным. Как и предполагал "СЭ", соглашение между форвардом и клубом из Санкт-Петербурга рассчитано на 3,5 года. По нашей информации, сумма сделки составила около 1,5 миллиона евро.

Заболотный является воспитанником ЦСКА. До перехода в стан сине-бело-голубых он, помимо армейского клуба, высутпал за "Волгарь-Газпром", "Урал", брянское "Динамо", "Уфу", "Факел" и "Тосно". В этом сезоне форвард провел в чемпионате России 19 матчей, забив 4 мяча и отдав 3 результативных передачи.

В 2017 году нападающий дебютировал в составе сборной России. Он провел в составе национальной команды 4 матча, забив 1 гол.

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