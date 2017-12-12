Заболотный перешел в "Зенит"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим "Тосно" Антоном Заболотным. Как и предполагал "СЭ", соглашение между форвардом и клубом из Санкт-Петербурга рассчитано на 3,5 года. По нашей информации, сумма сделки составила около 1,5 миллиона евро.
Заболотный является воспитанником ЦСКА. До перехода в стан сине-бело-голубых он, помимо армейского клуба, высутпал за "Волгарь-Газпром", "Урал", брянское "Динамо", "Уфу", "Факел" и "Тосно". В этом сезоне форвард провел в чемпионате России 19 матчей, забив 4 мяча и отдав 3 результативных передачи.
В 2017 году нападающий дебютировал в составе сборной России. Он провел в составе национальной команды 4 матча, забив 1 гол.
Официально: Антон Заболотный продолжит карьеру в "Зените"!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 12 декабря 2017 г.
Подробности: https://t.co/XpFNtMQAuq pic.twitter.com/9b1YwBr90g
Заболотный и "Зенит". Зачем, как и за сколько // Кто может уйти из "Зенита" зимой
Роберто Манчини: "Кажется, Заболотный хороший игрок"
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-12-12-anton-zabolotnyy-prodolzhit-kareru-v-zenite.htm
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Pimen Ох, не дай боже увидеть Зенит в закате! 17:58============Вся Россия ждет с нетерпением сей момент :))
18:49
ciko37
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18:45
АнтиАвтобус
Одно дерево на лавке сидит и еще одно купили, браво
18:45
Ivenhoe
Покупка из рода "лишь бы другим не достался" - имею в виду ЦСКА и Локомотив.
18:12
pahom-17
это типа ,,хачу харчо,, извольте
18:09
BayDin
Артур Дент.... Точно - болотным место только в болоте или "за болото".
17:59
Pimen
Такую "покупку" делает взбалмошная дамочка с мужем-кошельком. Перестал понимать Манчини, а он,видимо, что называется "поля не видит". Надо дать игровое время Дзюбе, Полозу; разобраться, наконец, что происходит с Дриусси и т.д. и т.п. Ох, не дай боже увидеть Зенит в закате!
17:58
Roma_Totti
Дзюбище перейдет в СКА Хабаровск.
17:47
Shast1983.83
Статистика для нападающего просто божественная,хотя и лучше чем у одного буратино.
17:46
Russellmoto
Дзюбинье видимо покинет великий клуп..
17:26
serzheo
Ну это на скамейку, при всем уважении. По стилю абсолютно не подходит.
17:21
баламошка
Куда смотрели лошади?! На кого он вас покииинул?!)
17:07
Дядька
Гаттузо Крут!!!!!!#! Дядька /////Арсенал забил всего на два мяча больше Тосно. Так что можно сравнивать условия Джорджевича и Заболотного. _________________ Честно говоря не смотрел статистику сколько создает Тула, а сколько Тосно. Джорджевич слишком однотипный игрок и голы у него однотипные. Ему бы мяса нарастить, но тогда не факт что бежать будет. Не верю я в Джорджевича что-то, не для больших побед игрок.
16:53
bond1951
лучше в ТОСНО играть чем нардосе сидеть на чюжжих ошибках не учится ну чтож поучись на своих как пацаны с РОСТОВА........................
16:45
Новоуепинни
Хотя так-то чему удивляца: если бакланы тренером Манчини взяли, то можно и Заболотного купить. А за чувака можно порадоваца - лет на 5 вперед себя обеспечил, особо не напрягаясь
16:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Дядька /////Арсенал забил всего на два мяча больше Тосно. Так что можно сравнивать условия Джорджевича и Заболотного.
16:43
Дядька
А свинкам срочно бороться за Канунникова, как того желает великий "топ-тренер" МэКа.
16:37
Артур Дент
Ничего удивительного - игрок с такой фамилией просто обязан играть за болотных.
16:36
Дядька
Надо смотреть не просто сколько забивает, а сколько из сколькИ. Тосно не та команда, которые моменты валом создает.
16:34
Новоуепинни
У бакланов совсем все с ума посходили. Птичий грипп, заразно и смертельно. Еще бы Погребняка выкупили
16:32
kwazar312
деревяшке пора собирать чемоданы...
16:28
fcsmfan
Стадион в СПб такой дорогой потому, что там хозяйская скамейка запасных длиной в километр и сусальным золотом покрыта, не иначе. Ну либо у нас со следующего сезона иностранцев совсем запретят и Зенит об этом знает...
16:24
БорщисалО
Здоровый конь. Будет Дзюбу на тренировках чморить..
16:20
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Мда! Надеются, что это будет новый Пога. По стилю и фактуре похожи. Всякое конечно бывает, но что-то мне не верится. Игрок с весьма ограниченным техническим арсеналом, хотя удары через себя у него неплохи. Головой прилично играет, борется, то се.....вот только мало забивает. Уж лучше бы Джорджевича после аренды вернули.
16:18
Жорик Вартанов
зачем????
16:16
abs68
со своими татуировками отлично вписывается в аргентинскую команду, примут за шестого
16:14
Millwall82
не факт что играл бы в Краснодаре, летом Галицкий за 10 млн купил бразильское бревно Вандерсона, так почти не играет. Нападающий.
16:12
berghain
Вырисовывается отличная связка с Новосельцевым.
16:11
КирпичИнвест
Теперь Кокорин + Заболотный = 35?
16:10
Спринт
Количество татуировок, как правило, обратно пропорционально умственному развитию. Заболотный еще ничего из себя не представляет, в деньгах, конечно, выиграет, а как игрок - то только для подстегивания Дзюбы и для замены. Повторит дорожку Бухарова, Новосельцева. А в Краснодаре играл бы регулярно, но Галицкий никому левых денег не платит.
16:08