15:54 | Футбол — РФПЛ

Заболотный перешел в "Зенит"

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"Зенит" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим "Тосно" Антоном Заболотным. Как и предполагал "СЭ", соглашение между форвардом и клубом из Санкт-Петербурга рассчитано на 3,5 года. По нашей информации, сумма сделки составила около 1,5 миллиона евро.

Заболотный является воспитанником ЦСКА. До перехода в стан сине-бело-голубых он, помимо армейского клуба, высутпал за "Волгарь-Газпром", "Урал", брянское "Динамо", "Уфу", "Факел" и "Тосно". В этом сезоне форвард провел в чемпионате России 19 матчей, забив 4 мяча и отдав 3 результативных передачи.

В 2017 году нападающий дебютировал в составе сборной России. Он провел в составе национальной команды 4 матча, забив 1 гол.

Заболотный и "Зенит". Зачем, как и за сколько // Кто может уйти из "Зенита" зимой
Роберто Манчини: "Кажется, Заболотный хороший игрок"

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-12-12-anton-zabolotnyy-prodolzhit-kareru-v-zenite.htm

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КОММЕНТАРИИ (36)
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Табунщик Вернулся

Pimen Ох, не дай боже увидеть Зенит в закате! 17:58============Вся Россия ждет с нетерпением сей момент :))

18:49

ciko37

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18:45

АнтиАвтобус

Одно дерево на лавке сидит и еще одно купили, браво

18:45

Ivenhoe

Покупка из рода "лишь бы другим не достался" - имею в виду ЦСКА и Локомотив.

18:12

pahom-17

это типа ,,хачу харчо,, извольте

18:09

BayDin

Артур Дент.... Точно - болотным место только в болоте или "за болото".

17:59

Pimen

Такую "покупку" делает взбалмошная дамочка с мужем-кошельком. Перестал понимать Манчини, а он,видимо, что называется "поля не видит". Надо дать игровое время Дзюбе, Полозу; разобраться, наконец, что происходит с Дриусси и т.д. и т.п. Ох, не дай боже увидеть Зенит в закате!

17:58

Roma_Totti

Дзюбище перейдет в СКА Хабаровск.

17:47

Shast1983.83

Статистика для нападающего просто божественная,хотя и лучше чем у одного буратино.

17:46

Russellmoto

Дзюбинье видимо покинет великий клуп..

17:26

serzheo

Ну это на скамейку, при всем уважении. По стилю абсолютно не подходит.

17:21

баламошка

Куда смотрели лошади?! На кого он вас покииинул?!)

17:07

Дядька

Гаттузо Крут!!!!!!#! Дядька /////Арсенал забил всего на два мяча больше Тосно. Так что можно сравнивать условия Джорджевича и Заболотного. _________________ Честно говоря не смотрел статистику сколько создает Тула, а сколько Тосно. Джорджевич слишком однотипный игрок и голы у него однотипные. Ему бы мяса нарастить, но тогда не факт что бежать будет. Не верю я в Джорджевича что-то, не для больших побед игрок.

16:53

bond1951

лучше в ТОСНО играть чем нардосе сидеть на чюжжих ошибках не учится ну чтож поучись на своих как пацаны с РОСТОВА........................

16:45

Новоуепинни

Хотя так-то чему удивляца: если бакланы тренером Манчини взяли, то можно и Заболотного купить. А за чувака можно порадоваца - лет на 5 вперед себя обеспечил, особо не напрягаясь

16:44

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Дядька /////Арсенал забил всего на два мяча больше Тосно. Так что можно сравнивать условия Джорджевича и Заболотного.

16:43

Дядька

А свинкам срочно бороться за Канунникова, как того желает великий "топ-тренер" МэКа.

16:37

Артур Дент

Ничего удивительного - игрок с такой фамилией просто обязан играть за болотных.

16:36

Дядька

Надо смотреть не просто сколько забивает, а сколько из сколькИ. Тосно не та команда, которые моменты валом создает.

16:34

Новоуепинни

У бакланов совсем все с ума посходили. Птичий грипп, заразно и смертельно. Еще бы Погребняка выкупили

16:32

kwazar312

деревяшке пора собирать чемоданы...

16:28

fcsmfan

Стадион в СПб такой дорогой потому, что там хозяйская скамейка запасных длиной в километр и сусальным золотом покрыта, не иначе. Ну либо у нас со следующего сезона иностранцев совсем запретят и Зенит об этом знает...

16:24

БорщисалО

Здоровый конь. Будет Дзюбу на тренировках чморить..

16:20

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Мда! Надеются, что это будет новый Пога. По стилю и фактуре похожи. Всякое конечно бывает, но что-то мне не верится. Игрок с весьма ограниченным техническим арсеналом, хотя удары через себя у него неплохи. Головой прилично играет, борется, то се.....вот только мало забивает. Уж лучше бы Джорджевича после аренды вернули.

16:18

Жорик Вартанов

зачем????

16:16

abs68

со своими татуировками отлично вписывается в аргентинскую команду, примут за шестого

16:14

Millwall82

не факт что играл бы в Краснодаре, летом Галицкий за 10 млн купил бразильское бревно Вандерсона, так почти не играет. Нападающий.

16:12

berghain

Вырисовывается отличная связка с Новосельцевым.

16:11

КирпичИнвест

Теперь Кокорин + Заболотный = 35?

16:10

Спринт

Количество татуировок, как правило, обратно пропорционально умственному развитию. Заболотный еще ничего из себя не представляет, в деньгах, конечно, выиграет, а как игрок - то только для подстегивания Дзюбы и для замены. Повторит дорожку Бухарова, Новосельцева. А в Краснодаре играл бы регулярно, но Галицкий никому левых денег не платит.

16:08