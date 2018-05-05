Заболотный и Дриусси - в атаке "Зенита" на матч с "Локомотивом"

Стал известен стартовые состав "Зенита" на гостевой матч 29-го тура чемпионата России против "Локомотива". Матч пройдет сегодня, 5 мая, на стадионе "РЖД Арена" в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси.
Стартовый состав сине-бело-голубых на #ЛокоЗенит ✌ pic.twitter.com/IwguShTTvn– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 5 мая 2018 г.
емен
Заболотный только бегает , форвард из него никакой, в полузащиту его нужно перевести может хоть разрушать атаки соперника будет ( с физикой у него вроде порядок)
16:09
Albertozi
Зенит снова будет на засухе))
16:05
Prometheus1983
ВПЕРЁД, ЗАБОЛОТНЫЙ!!!
16:03
pushgun
Мевлю, Краневиттера, Ерохина и Заболотного отдать в аренду в Тосно. Жиркова на пенсию. И взять 5-6 нормальных игроков.
16:00