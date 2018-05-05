15:30 | Футбол — РФПЛ

Заболотный и Дриусси - в атаке "Зенита" на матч с "Локомотивом"

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Стал известен стартовые состав "Зенита" на гостевой матч 29-го тура чемпионата России против "Локомотива". Матч пройдет сегодня, 5 мая, на стадионе "РЖД Арена" в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси.

Локомотив М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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емен

Заболотный только бегает , форвард из него никакой, в полузащиту его нужно перевести может хоть разрушать атаки соперника будет ( с физикой у него вроде порядок)

16:09

Albertozi

Зенит снова будет на засухе))

16:05

Prometheus1983

ВПЕРЁД, ЗАБОЛОТНЫЙ!!!

16:03

pushgun

Мевлю, Краневиттера, Ерохина и Заболотного отдать в аренду в Тосно. Жиркова на пенсию. И взять 5-6 нормальных игроков.

16:00

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