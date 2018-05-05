Заболотный и Дриусси - в атаке "Зенита" на матч с "Локомотивом"

Стал известен стартовые состав "Зенита" на гостевой матч 29-го тура чемпионата России против "Локомотива". Матч пройдет сегодня, 5 мая, на стадионе "РЖД Арена" в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси.