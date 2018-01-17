Заболотный будет играть за "Зенит" под номером Аршавина и Халка

Новичок "Зенита" нападающий Антон Заболотный будет выступать в команде под 29-м номером, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он в разное время принадлежал Дмитрию Огороднику, Алексею Лазареву, Сергею Васяновичу, Андрею Аршавину, Халку, Саломону Рондону и Роберту Маку.

Напомним, что Заболотный перешел в "Зенит" из "Тосно" в конце декабря 2017 года, сумма трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро. На его счету четыре гола в 19 матчах премьер-лиги в этом сезоне.