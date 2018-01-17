12:23 | Футбол — РФПЛ

Заболотный будет играть за "Зенит" под номером Аршавина и Халка

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Новичок "Зенита" нападающий Антон Заболотный будет выступать в команде под 29-м номером, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он в разное время принадлежал Дмитрию Огороднику, Алексею Лазареву, Сергею Васяновичу, Андрею Аршавину, Халку, Саломону Рондону и Роберту Маку.

Напомним, что Заболотный перешел в "Зенит" из "Тосно" в конце декабря 2017 года, сумма трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро. На его счету четыре гола в 19 матчах премьер-лиги в этом сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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alex-ls

опечатка, будет сидеть на лавке под номером 29

15:26

Удар х..штанга

какая разница под каким номером он будет с.о.с.ать. в составе б.о.м.жа.р.?

15:07

dmitriynuh1884

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

15:03

Sher-Khan

Ну всё, теперь должен взять самое лучшее от А и Х - есть чипсы и наезжать на судей.

14:48

GalacticBoy

Заболотный будет сидеть на лавке,этим он получит....

14:40

Supreme77

Будет играть?

14:37

Хома Сапиенс

Поправьте заголовок. Правильно: "Заболотный будет играть за "Зенит" под номером Огородника и Васяновича."

13:27