Заболотный будет играть за "Зенит" под номером Аршавина и Халка

Новичок "Зенита" нападающий Антон Заболотный будет выступать в команде под 29-м номером, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он в разное время принадлежал Дмитрию Огороднику, Алексею Лазареву, Сергею Васяновичу, Андрею Аршавину, Халку, Саломону Рондону и Роберту Маку.
Напомним, что Заболотный перешел в "Зенит" из "Тосно" в конце декабря 2017 года, сумма трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро. На его счету четыре гола в 19 матчах премьер-лиги в этом сезоне.
Антон Заболотный определился с игровым номером– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 января 2018 г.
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alex-ls
опечатка, будет сидеть на лавке под номером 29
15:26
Удар х..штанга
какая разница под каким номером он будет с.о.с.ать. в составе б.о.м.жа.р.?
15:07
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:03
Sher-Khan
Ну всё, теперь должен взять самое лучшее от А и Х - есть чипсы и наезжать на судей.
14:48
GalacticBoy
Заболотный будет сидеть на лавке,этим он получит....
14:40
Supreme77
Будет играть?
14:37
Хома Сапиенс
Поправьте заголовок. Правильно: "Заболотный будет играть за "Зенит" под номером Огородника и Васяновича."
13:27