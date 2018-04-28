"Забивал обоим". Радимов встретился с Малафеевым и Овчинниковым

Экс-полузащитник ЦСКА и "Зенита" Владислав Радимов встретился с бывшими вратарями сборной России Сергеем Овчинниковым и Вячеславом Малафеевым в преддверии матча 28-го тура чемпионата России. Овчинников в настоящее время входит в тренерский штаб армейцев, Малафеев - заместитель спортивного директора "Зенита" по общим вопросам.

"Забивал обоим! Желание между двух вратарей загадывают ? Завтра "Зенит" - ЦСКА... Пусть победит сильнейший", - написал Радимов в Инстаграме.

Матч "Зенит" - ЦСКА состоится 29 апреля, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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