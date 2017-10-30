Забить в концовке и тут же пропустить – фирменный знак "Ахмата"

В десятый раз в истории чемпионатов России команда, забив на 90-й минуте или позднее, тут же пропустила ответный мяч и недосчиталась, казалось бы, добытых очков. Любопытно, что "Ахмат" уже в четвертый раз поплатился за слишком активное празднование гола. Правда, с "Анжи" грозненцы не сумели удержать победу, тогда как в играх со "Спартаком", "Уралом" и "Краснодаром" упускали ничью. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда команда выходила вперед или сравнивала счет после 89-й минуты и пропускала