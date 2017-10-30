Забить в концовке и тут же пропустить – фирменный знак "Ахмата"

В десятый раз в истории чемпионатов России команда, забив на 90-й минуте или позднее, тут же пропустила ответный мяч и недосчиталась, казалось бы, добытых очков. Любопытно, что "Ахмат" уже в четвертый раз поплатился за слишком активное празднование гола. Правда, с "Анжи" грозненцы не сумели удержать победу, тогда как в играх со "Спартаком", "Уралом" и "Краснодаром" упускали ничью. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда команда выходила вперед или сравнивала счет после 89-й минуты и пропускала
|
Дата
|
Матч
|
Голы в концовке
|
11.09.2005
|
Терек – Спартак – 1:2
|
Сирхаев, 90 – Йенчи, 90+6
|
18.11.2006
|
Шинник – Зенит – 1:2
|
Будиша, 90 – Иордаке, 90+2 – в свои ворота
|
06.05.2007
|
Спартак – Рубин – 2:1
|
Бояринцев, 90+3 – Будылин, 90+1
|
31.08.2008
|
Спартак – Спартак Нч – 2:1
|
Прудников, 90+4 – Гогуа, 90+2
|
11.11.2012
|
Волга – Зенит – 1:2
|
Максимов, 90 – Кержаков, 90+1
|
14.03.2014
|
Урал – Терек – 2:1
|
Манучарян, 90+3 – Маурисиу, 90+1
|
03.11.2014
|
Рубин – Амкар – 1:1
|
Гекдениз, 90 – Йовичич, 90+3
|
17.05.2017
|
Оренбург – Уфа – 1:1
|
Афонин, 90 – Сухов, 90+3
|
10.08.2017
|
Ахмат – Краснодар – 2:3
|
Швец, 90 – Игнатьев, 90+2
|
30.10.2017
|
Ахмат – Анжи – 1:1
|
Анхель, 90+3 – Яковлев, 90+6
Thomas_Boy_
Замолчите, кафиры! Горные Орлы не играют договорняк! Игра была честный!
23:12
Miklegru
Это чистый договорняк, причем когда не доверяют друг другу.
23:09
Miklegru
Чистый договорняк.
23:07