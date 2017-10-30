22:50 | Футбол — РФПЛ

Забить в концовке и тут же пропустить – фирменный знак "Ахмата"

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В десятый раз в истории чемпионатов России команда, забив на 90-й минуте или позднее, тут же пропустила ответный мяч и недосчиталась, казалось бы, добытых очков. Любопытно, что "Ахмат" уже в четвертый раз поплатился за слишком активное празднование гола. Правда, с "Анжи" грозненцы не сумели удержать победу, тогда как в играх со "Спартаком", "Уралом" и "Краснодаром" упускали ничью. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда команда выходила вперед или сравнивала счет после 89-й минуты и пропускала

Дата

Матч

Голы в концовке

11.09.2005

Терек – Спартак – 1:2

Сирхаев, 90 – Йенчи, 90+6

18.11.2006

Шинник – Зенит – 1:2

Будиша, 90 – Иордаке, 90+2 – в свои ворота

06.05.2007

Спартак – Рубин – 2:1

Бояринцев, 90+3 – Будылин, 90+1

31.08.2008

Спартак – Спартак Нч – 2:1

Прудников, 90+4 – Гогуа, 90+2

11.11.2012

Волга – Зенит – 1:2

Максимов, 90 – Кержаков, 90+1

14.03.2014

Урал – Терек – 2:1

Манучарян, 90+3 – Маурисиу, 90+1

03.11.2014

Рубин – Амкар – 1:1

Гекдениз, 90 – Йовичич, 90+3

17.05.2017

Оренбург – Уфа – 1:1

Афонин, 90 – Сухов, 90+3

10.08.2017

Ахмат – Краснодар – 2:3

Швец, 90 – Игнатьев, 90+2

30.10.2017

Ахмат – Анжи – 1:1

Анхель, 90+3 – Яковлев, 90+6
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Замолчите, кафиры! Горные Орлы не играют договорняк! Игра была честный!

23:12

Miklegru

Это чистый договорняк, причем когда не доверяют друг другу.

23:09

Miklegru

Чистый договорняк.

23:07