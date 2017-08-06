15:44 6 августа | Футбол — РФПЛ

Забил как Зидан. Супергол "Арсенала". Видео

Кантемир БЕРХАМОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Кантемир БЕРХАМОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Полузащитник тульского "Арсенала" Кантемир Берхамов открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Тосно". На 40-й минуте игры форвард ударом с лета в одно касание поразил ворота Давида Юрченко, отправив мяч в верхний угол.

Трансляция матча "Арсенал" - "Тосно"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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karwin

Великолепный гол! Такой можно забить раз за карьеру!

17:17 6 августа

karwin

Великолепный гол! Такой можно забить раз за карьеру, не больше!

17:16 6 августа

= Даль =

Они там в Туле все такие, имхо.

17:16 6 августа

$n10nep$

Я бы даже сказал круче, чем у Зидана. Рандом не рандом, но и Зидан забил такой только один. Но паря все сделал правильно, положил корпус и пробил с нужной силой. Супер!

16:54 6 августа

unfan

Рандом полнейший

16:03 6 августа

novic

Удар хороший, но гол-то вратарский.

16:01 6 августа