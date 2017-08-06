Забил как Зидан. Супергол "Арсенала". Видео

Полузащитник тульского "Арсенала" Кантемир Берхамов открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Тосно". На 40-й минуте игры форвард ударом с лета в одно касание поразил ворота Давида Юрченко, отправив мяч в верхний угол.
Трансляция матча "Арсенал" - "Тосно"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_arsenal - ШИКАРНЫЙ ГОЛ#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:0 40' Кантемир Берхамов pic.twitter.com/pPVSYg7Rxa– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
karwin
Великолепный гол! Такой можно забить раз за карьеру!
17:17 6 августа
karwin
Великолепный гол! Такой можно забить раз за карьеру, не больше!
17:16 6 августа
= Даль =
Они там в Туле все такие, имхо.
17:16 6 августа
$n10nep$
Я бы даже сказал круче, чем у Зидана. Рандом не рандом, но и Зидан забил такой только один. Но паря все сделал правильно, положил корпус и пробил с нужной силой. Супер!
16:54 6 августа
unfan
Рандом полнейший
16:03 6 августа
novic
Удар хороший, но гол-то вратарский.
16:01 6 августа