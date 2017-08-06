Забил как Зидан. Супергол "Арсенала". Видео

Полузащитник тульского "Арсенала" Кантемир Берхамов открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России с "Тосно". На 40-й минуте игры форвард ударом с лета в одно касание поразил ворота Давида Юрченко, отправив мяч в верхний угол.

Трансляция матча "Арсенал" - "Тосно"