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Забавные голы молодежки "Динамо" в ворота "Локо". Видео

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"Динамо" победило "Локомотив" в матче 7-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:0). Дублем отметился нападающий Михаил Агеев, забивший два похожих гола.

18-летний форвард дважды прервал передачи голкипера железнодорожников и отправил мяч в ворота.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказывается, не только волейбольный матч можно выиграть с помощью блок-шотов! Михаил Агеев доказал, что такое возможно и в футболе, дважды обескуражив вратаря соперников. Удивительные голы! Заслуженная победа нашей "молодежки"! #гол #футбол #динамомосква #локомотив #молодежка #fcdm1923 #loko #goal #football #footballvideo #footballgoal За видео спасибо коллегам из "Локомотива"

Публикация от Dynamo Moscow FC (@fcdm_official) 14 Сен 2018 в 6:47 PDT

При этом в моменте с первым голом вратарь "Локомотива" разбил Агееву лицо.

 

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, красно-зеленые - восьмое. 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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