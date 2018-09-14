Забавные голы молодежки "Динамо" в ворота "Локо". Видео

"Динамо" победило "Локомотив" в матче 7-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:0). Дублем отметился нападающий Михаил Агеев, забивший два похожих гола.
18-летний форвард дважды прервал передачи голкипера железнодорожников и отправил мяч в ворота.
Оказывается, не только волейбольный матч можно выиграть с помощью блок-шотов! Михаил Агеев доказал, что такое возможно и в футболе, дважды обескуражив вратаря соперников. Удивительные голы! Заслуженная победа нашей "молодежки"! #гол #футбол #динамомосква #локомотив #молодежка #fcdm1923 #loko #goal #football #footballvideo #footballgoal За видео спасибо коллегам из "Локомотива"
При этом в моменте с первым голом вратарь "Локомотива" разбил Агееву лицо.
22`АГЕЕВ! Господи, вот это гол... Кровавый гол. Ботнарь от души выносил мяч и попал точно в набегавшего на него Агеева. Как итог - разбитое в кровь лицо Агеева и мяч в воротах. Открываем счёт #U21ЛокоДинамо 0:1– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 сентября 2018 г.
Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, красно-зеленые - восьмое.