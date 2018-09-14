Забавные голы молодежки "Динамо" в ворота "Локо". Видео

22`АГЕЕВ! Господи, вот это гол... Кровавый гол. Ботнарь от души выносил мяч и попал точно в набегавшего на него Агеева. Как итог - разбитое в кровь лицо Агеева и мяч в воротах. Открываем счёт #U21ЛокоДинамо 0:1