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За ВДВ! "Енисей" показал льва Елисея, прыгающего в фонтан


Сегодня, 2 августа, празднуется 88-летие Воздушно десантных войск России. В честь занимательной даты лев Елисей, который является маскотом "Енисея", на радостях прыгнул в фонтан. 




Красноярский клуб 5 августа сыграет с "Ахматом" в 5-м туре Российской премьер-лиги. Встреча в Грозном начнется в 21.30 по московскому времени. 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, 
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