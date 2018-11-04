За сколько миллионов "Урал" отдаст Парфенова "Спартаку"? Отвечает Владимир Ильин

Нападающий "Урала" Владимир Ильин после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Спартаком" (2:1), отметил, что болельщики красно-белых поступают неправильно, когда оскорбляют Дениса Глушакова.

– Сегодня была возможна более крупная победа, потому что у вашей команды было много моментов, иногда выбегали втроем против одного. Чего не хватило в этих эпизодах?

– Да, моментов было много, особенно у меня были выходы. Наверное, не хватило хладнокровия в концовке, но я обещаю исправиться и в следующем матче реализовать моменты.

– Слышали, как спартаковские болельщики скандировали оскорбительные кричалки против Дениса Глушакова и владельца красно-белых? Для вас это дикая ситуация?

– На этом матче не слышал, а вот на предыдущей игре я слышал кричалки против Глушакова. Считаю, что это не правильно. Ему и так пришлось несладко. У него и семейные проблемы. Не стоит его дальше душить.

– Есть у него шансы искупить свою вину и вернуться?

– Я думаю, шанс, конечно, есть. Главное, чтобы ему доверял тренер, и он будет с двойной мотивацией выходить на поле и доказывать тренерскому штабу, болельщикам, команде, что он футболист хорошего уровня.

– Сейчас все ищут главного тренера для "Спартака". Дмитрий Парфенов в прошлом играл за эту команду и болельщики его тепло приветствовали сегодня. Мог бы он поставить бывшему клубу спартаковский футбол, как думаете?

– Конечно, мог бы, тем более у болельщиков лежит к нему душа. Он много лет выступал за "Спартак". Поэтому неплохой вариант для красно-белых. Но мы его просто так не отдадим.

– Ну, за два миллиона евро можно, если Кононов стоит миллион?

– Ну, за два с половиной (смеется). (Елена Григорьевская)​