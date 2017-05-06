За пределами "Олимпа-2" "Ростов" не забивает в чемпионате с 18 сентября

Не сумев реализовать ни один из голевых многочисленных голевых моментов в матче против "Арсенала" (0:1), "Ростов" продлил безголевую серию на чужих полях в чемпионате России. В последний раз ростовчане забивали в гостевой игре (не считая поединка с "Томью" (6:0), прошедшего на "Олимпе-2") 18 сентября 2016 года.

Тогда Сесар Навас огорчил "Краснодар" на 10-й минуте проигранного со счетом 1:2 матча. С последующих девяти выездов желто-синие привезли пять очков за ничьи (мячи 0-4). По ходу неудачной серии в чемпионате "Ростов" забил два гостевых мяча в еврокубках – "Атлетико" в Лиге чемпионов и "Спарте" в Лиге Европы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Ростов"