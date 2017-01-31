За полгода в "Локомотиве" Кокер заработает почти один миллион фунтов стерлингов?

Защитник "КПР" Стивен Кокер, который в ближайшее время может быть арендован "Локомотивом" на полгода, заработает в российском клубе почти один миллион фунтов стерлингов, утверждает Mirror Online. Ранее о переходе Кокера в "Локомотив" сообщили ряд зарубежных изданий, включая BBC. Но в команде не подтверждают эту информацию, отказываясь называть имя новичка, которого уже показали в соцсетях.
25-летний футболист является воспитанником "Тоттенхэма" и принадлежал команде с 2009 по 2014 год. Побывал в аренде в "Ливерпуле" и "Саутгемптоне". В этом сезоне провел за "КПР" 13 матчей, забил два гола и получил одну желтую карточку. Контракт игрока с "обручами" действует до лета 2018 года.
Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус не стал раскрывать имя новичка железнодорожников. По его словам, это будет центральный защитник, а договор с ним будет подписан послезавтра.
serezhafedorov2018
Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой - http://1tv-zdorovya.blogspot.com бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
03:46
инженер1958
Какой кричащий заголовок! Адриану еще больше получит за пол-года, но в заголовках не фигурировал...
03:15