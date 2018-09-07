За какую сумму "Уфа" отказалась продать Дивеева в "Арсенал"

"Уфа" отказалась продавать защитника Игоря Дивеева в "Арсенал". Как утверждает Rb Today, лондонцы делали официальное предложение по покупке 18-летнего игрока в размере 500 тысяч фунтов стерлингов, но клуб из столицы Башкортостана ответил отказом.

Ранее сообщалось, что скауты "Арсенала" обратили внимание на Дивеева во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018, который проходил в июле и августе в испанском городе Алькудия-де-Карлет.

Дивеев провел за "Уфу" два матча.

Уфимец в "Арсенале". Это реально?