21:07 | Футбол — РФПЛ

За что судья удалил капитана "Ахмата"?

Удаление Уциева. Удаление Уциева. Удаление Уциева.
Удаление Уциева.
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На 29-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" "Ахмат" арбитр Игорь Федотов удалил капитана гостей Ризвана Уциева, наказав его вторым предупреждением. Защитник команды из Грозного, явно недовольный тем, что за пару секунд до этого на нем не зафиксировали фол, догнал Доменико Кришито и сбил его, нарушив правила.

Желтая карточка не вызывает сомнений, но отчасти вину с Уциевым должны разделить сам Федотов и первый ассистент Дмитрий Мосякин, которые не остановили игру из-за фола на футболисте "Ахмата" и тем самым способствовали созданию конфликта. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (11)
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disss

За Тереком не слежу.. Но вот увидел момент.. Что за паренек в воротах у них стоит? По фамилии, вроде, местный.. Кавказ дал же много хороших вратарей!

21:34

2Guns

Даже орлов увидел что вратарь вылетел на метр за штрафной. Зенытик тянут на золото. Бомжи всех купили. Судья хапнул тоже деньжат((

21:27

Zello

судья продажная, помни что на все вроде Аллаха

21:26

serzheo

За дело. Плейер верни))

21:25

kauperwood37

за явный грубый фол 2 жк, а перед этим за удар соперника, причем настолько откровенный, что не дать там жк было бы явной ошибкой судейки

21:24

Кaраcик

Что за бред...

21:21

Andrey6201

Судья - ....... И этот ярлык на Федотове лет пять уже висит

21:18

igogohruhru

вот тупой знал что у него уже желтая но решил "отомстить"

21:14

LTZ

"Судья продажный, кука ты" (с) Ахматович

21:13

strazh2007

Этот вопрос от свинок?

21:13

баламошка

За деньги.

21:10