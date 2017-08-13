За что судья удалил капитана "Ахмата"?

На 29-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" арбитр Игорь Федотов удалил капитана гостей Ризвана Уциева, наказав его вторым предупреждением. Защитник команды из Грозного, явно недовольный тем, что за пару секунд до этого на нем не зафиксировали фол, догнал Доменико Кришито и сбил его, нарушив правила.

Желтая карточка не вызывает сомнений, но отчасти вину с Уциевым должны разделить сам Федотов и первый ассистент Дмитрий Мосякин, которые не остановили игру из-за фола на футболисте "Ахмата" и тем самым способствовали созданию конфликта. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"