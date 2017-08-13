За что судья удалил капитана "Ахмата"?

На 29-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" арбитр Игорь Федотов удалил капитана гостей Ризвана Уциева, наказав его вторым предупреждением. Защитник команды из Грозного, явно недовольный тем, что за пару секунд до этого на нем не зафиксировали фол, догнал Доменико Кришито и сбил его, нарушив правила.
Желтая карточка не вызывает сомнений, но отчасти вину с Уциевым должны разделить сам Федотов и первый ассистент Дмитрий Мосякин, которые не остановили игру из-за фола на футболисте "Ахмата" и тем самым способствовали созданию конфликта. (Александр БОБРОВ)
disss
За Тереком не слежу.. Но вот увидел момент.. Что за паренек в воротах у них стоит? По фамилии, вроде, местный.. Кавказ дал же много хороших вратарей!
21:34
2Guns
Даже орлов увидел что вратарь вылетел на метр за штрафной. Зенытик тянут на золото. Бомжи всех купили. Судья хапнул тоже деньжат((
21:27
Zello
судья продажная, помни что на все вроде Аллаха
21:26
serzheo
За дело. Плейер верни))
21:25
kauperwood37
за явный грубый фол 2 жк, а перед этим за удар соперника, причем настолько откровенный, что не дать там жк было бы явной ошибкой судейки
21:24
Кaраcик
Что за бред...
21:21
Andrey6201
Судья - ....... И этот ярлык на Федотове лет пять уже висит
21:18
igogohruhru
вот тупой знал что у него уже желтая но решил "отомстить"
21:14
LTZ
"Судья продажный, кука ты" (с) Ахматович
21:13
strazh2007
Этот вопрос от свинок?
21:13
баламошка
За деньги.
21:10