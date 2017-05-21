 За что Соколов удалил игрока "Рубина"? ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:45 21 мая | ФУТБОЛ — РФПЛ

За что Соколов удалил игрока "Рубина"?

84-я минута матча "Амкар" - "Рубин". 84-я минута матча "Амкар" - "Рубин". 84-я минута матча "Амкар" - "Рубин". 84-я минута матча "Амкар" - "Рубин".
84-я минута матча "Амкар" - "Рубин".
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На 84-й минуте матча 30-го тура чемпионата России "Амкар" - "Рубин" (1:2) дебютант премьер-лиги Олег Соколов ошибочно удалил игрока гостей Александра Сонга. Казанский полузащитник на фланге бежал за мячом вместе с Бранко Йовичичем, серб ткнулся левым коленом в правую ногу соперника и упал. Соколов же, видимо, решил, что Сонг нарушил правила, сорвал перспективную атаку и вынес ему предупреждение, ставшее для казанца вторым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" – "Рубин" //
Грасия попал в девятку 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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