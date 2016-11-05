15:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

За что назначен пенальти в ворота "Уфы"?

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На 17-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Уфа""Рубин" Алексей Еськов назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, определив, что один из их игроков нарушил правила игры. По всей видимости, арбитр, находившийся в хорошей позиции, зафиксировал фол по неосторожности, совершенный Стоцким на Бауэре. Тот оказался первым на мяче, а немного опоздавший уфимец попал ему по ноге. Во всяком случае, так можно предположить при просмотре повтора эпизода. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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goldenden

Исходя из видеоповторов пенальти не было - опасно играл Бауэр

16:22

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